Армянские ученые предложили создать структуру по исследованию эпидемий и созданию лекарств

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук Армении предлагает, объединив возможности армянских специалистов, создать научно-исследовательскую структуру для проведения исследований, связанных с эпидемиологическими ситуациями, которые в дальнейшем позволят разрабатывать лекарства и вакцины. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал директор Института молекулярной биологии Национальной академии наук Армении, кандидат биологических наук Арсен Аракелян, отвечая на вопрос о том, работают ли они, помимо производства тестов, над созданием лекарств и вакцин против коронавируса.

“Мы не работаем в этом направлении, так как это более трудоемкие направления, требующие научной структуры. На данный момент, к сожалению, в Армении нет таких возможностей. Однако мы представили программу по созданию научно-исследовательской структуры по эпидемиологическим ситуациям, которая позволит заниматься также и этими направлениями. Это предложение на данный момент обсуждается”, - сказал Аракелян.

По мнению директора, объединив возможности существующих институтов, университетов, структур, действующих под ведомством Министерства здравоохранения, которые будут нужны для подобных исследований, можно будет создать подобную сеть, развивать инфраструктуру этой сети. Таким образом, предлагается создать общий центр, проводить исследования, которые в дальнейшем позволят работать и над созданием лекарств и вакцин.

По оценке Арсена Аракелян, их институт для этого имеет достаточный профессиональный потенциал. Более половины молодых ученых прошли переподготовку в известных зарубежных центрах, имеют многочисленные научные публикации. Проблема не в человеческом потенциале, а в наличии материально-технической инфраструктуры”, - сказал он.

Предложение было представлено Министерству образования, науки, культуры и спорта Армении и Комитету по науке.

Институт молекулярной биологии Национальной академии наук уже начал испытания образцов тестов на коронавирус отечественного производства. Через две недели диагноз коронавируса будет определяться тестами армянского производства.

Анна Григорян