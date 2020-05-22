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В Арцахе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом

В Арцахе подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом

09:44, 22 Մայիս, 2020

В Арцахе зарегистрировано 33 случая коронавирусной болезни, 8 из которых излечены.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха.

В общей сложности в Арцахе протестировано 669 человек, есть 69 изолированных лиц. Зафиксировано 4 новых случая заражения. В Арцахе случаев смерти не зарегистрировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля в Арцахе, продлен еще на 30 дней, с 22:00 12 мая, до 22:00 11 июня.

Лилит Демурян


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