COVID-19: в Китае зафиксировано 4 новых случая заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 5 млн 197 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 334 000. Излечились 2 млн 082 717 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 620 902 подтвержденных случая. Число летальных исходов – 96 354 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 317 554, число летальных исходов – 3 099.

Число инфицированных в Бразилии – 310 921. Число смертей составляет 20 082. В Испании число подтвержденных случаев – 280 117. Число смертности в Испании составило 27 940 человек.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 250 808, умерших - 36 042. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 228 006 человек, смертность - 32 486. Во Франции - 181 826 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 28 215. В Германии – 179 021 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 309.

Число подтвержденных случаев в Турции – 153 548, скончались 4 249.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 129 341 человек. Общее число летальных исходов составляет 7 249. За Ираном, по числу инфицированных, следуют Индия и Перу.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 979 инфицированных, 4 новых случая, скончались 4 634 человека.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 721, с начала эпидемии здесь скончались 12 человек.

В Катаре 38 651 подтвержденных случаев, смертность - 17. Число заразившихся в ОАЭ достигло 26 828, здесь зарегистрировано 237 случаев смерти.

В Кувейте - 18 609 случаев заражения, зарегистрировано 129 летальных случаев. В Египте – 15 003 случаев, здесь скончались 696 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 877, смертность - 140. В Ливане зарегистрировано 1 024 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 58 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.