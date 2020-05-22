Европейские индексы - 21-05-20

МОСКВА, 22 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.41% и составил 11065.93 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.15% и составил 4445.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.86% и составил 6015.25 пункта, а российский RTSI снизился на 1.57% и составил 1206.28 пункта.