Бархатная революция должна привести к международному признанию самоопределения Арцаха: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в городе Шуши присутствовали на церемонии инаугурации новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, церемония инаугурации состоялась на специальном заседании Национального собрания Республики Арцах.

На церемонии также присутствовали отставной президент Республики Арцах Бако Саакян, предстоятель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, парламентарии Армении и Арцаха, общественные и политические деятели.

Затем премьер-министр и госпожа Акопян присутствовали на приеме, во время которого премьер-министр Никол Пашинян выступил с речью.

В своей речи премьер-министр отметил:

“Многоуважаемый президент Республики Арцах Бако Саакян,

Достопочтенная госпожа Анаит Саакян,

Многоуважаемый президент Республики Арцах Араик Арутюнян,

Достопочтенная госпожа Кристине Арутюнян,

Председатели Национальных Собраний Республики Армения и Республики Арцах, государственные деятели Республики Армения и Республики Арцах, члены правительства, депутаты НС, господа генералы и офицеры, духовные отцы, дамы и господа,

Сегодня мы собрались в прекрасном уголке самого яркого символа Арцахской освободительной войны - городе Шуши, чтобы провести церемонию инаугурации новоизбранного президента Республики Арцах Араика Арутюняна. Это установленная Конституцией и законодательством Арцаха обязательная церемония, однако место и время проведения церемонии придают ей особый символизм, особое значение.

Несколько лет назад во время визита в Арцах в качестве оппозиционного депутата я сделал такое заявление: Арцах - лучшее место, чтобы думать о нашем прошлом и будущем, и я думаю, что этому есть очень конкретная причина.

Арцах - единственная часть нашей родины, где кругозор каждого из нас может быть неограниченным, Арцах - единственная часть нашей родины, откуда можно увидеть горизонт без особых технических усилий, потому что здесь горы не закрывают нас от мира, и отсюда виден бесконечный горизонт.

В нашей действительности принято считать самым важным достижением Арцахской освободительной войны спасение арцахских армян от физического уничтожения, существенные достижения Арцахской освободительной войны в лице современного Арцаха и Республики Армения. И это так.

Однако, по-моему, столь же важны философские и концептуальные достижения, которые мы имели в результате Арцахской освободительной войны: это доступ к горизонту, это причастность к бесконечному. Для меня неограниченный горизонт - это символ бесконечности мышления, нового мышления, мышления, которое больше не ограничивается узкими ущельями, горными перевалами, плоскогорьем.

Я убежден, что лучшим достижением Арцахской освободительной войны является возможность по-новому воспринимать себя, мыслить по-новому, руководствоваться новым мышлением.

По моим представлениям, величайшим достижением Арцахской освободительной войны является изменение нашего национального мышления.

Изменение мышления всегда и везде происходит очень медленно, незаметно, но обычно, в какой-то момент, на каком-то этапе оно имеет яркое и историческое выражение, и ненасильственная бархатная народная революция, которая произошла в Армении в 2018 году, была таким выражением изменения мышления, которое началось в коллективном сознании нашего народа с победы в Арцахской освободительной войне

Это очень важный нюанс, на которой я хочу обратить наше внимание. Именно изменение мышления привело к ненасильственной бархатной народной революции 2018 года, а это изменение мышления началось с победного результата Арцахской освободительной войны.

Лозунг “Мы хозяева нашей страны” возник во втором десятилетии второго тысячелетия, и им руководствовались различные группы и отдельные лица, которые боролись за перемены в Армении. Однако этот лозунг воплотили в жизнь, не произнося его, в первой половине 90-х годов народ Арцаха, народ Армении, наши павшие и живые борцы за свободу во время Арцахской войны.

Арцахская освободительная война, в свою очередь, стала результатом стартовавшей в Армении и Арцахе в 1988 году и демократической по своему содержанию и сути революции - Карабахского движения, которое, в свою очередь, привело к такому изменению нашего национального мышления, которое сделало возможной Арцахскую освободительную войну.

Я говорю все это, чтобы сделать очень важную констатацию: все попытки противопоставить ненасильственную бархатную народную революцию Арцахской освободительной войне, ее целям и сути, ее мечтам и ценностям тщетны, так же, как начавшаяся в 1988 году революция принесла победу в освобождении Арцаха, так и ненасильственная бархатная народная революция неизбежно должна привести к международному признанию, де-факто признанию самоопределения Арцаха.

И следовательно, мой призыв и просьба: давайте не будем использовать нашу национальную энергию и силу каким-либо образом, на какой-либо площадке для того, чтобы отклониться от этой цели, чтобы утомляться на этом пути, измотать себя, предаваться отчаянию.

И вообще, продолжая тему изменения мышления, хочу обратить внимание всех нас на один факт. Обычно мы воспринимаем себя, свою работу и свою миссию в перспективе нескольких лет, иногда десятилетия, иногда десятилетий, иногда хуже - месяцев и недель. Это объективно понятно, потому что повседневные проблемы, заботы, повестка дня, а также критика и интриги неизбежно ставят нас в такую ситуацию.

В ситуации, когда мы начинаем воспринимать картину в контексте предыдущих и следующих выборов, а период между выборами летит очень быстро, особенно, когда в демократическом обществе выборы частые и разнообразные.

И из-за этого обстоятельства мы часто забываем об исключительной исторической миссии, которая лежит на наших плечах, о той исключительной чести, которой нам посчастливилось удостоиться. Это, кстати, относится не только к государственным официальным лицам, но и ко всем гражданам, народу, у которого есть исключительная миссия сформировать правительство в современном обществе.

И в этом символическом месте и по символическому поводу я хочу констатировать, что мы являемся не только текущими политическими, экономическими, общественными деятелями, хоть и решающими вопросы исключительной важности, но также гордыми и победоносными потомками Айка Наапета, потомками имеющего многотысячелетнюю историю народа, Королевства Ван, Королевства Ервандуни, Королевства Арташесянов, Королевства Аршакуни, Королевства Багратуни, Киликийского царства, Первой Республики Армении, и мы должны рассматривать свою деятельность в первую очередь в цепи предыдущих и последующих тысячелетий.

Наша миссия состоит в том, чтобы избавиться от бремени неудач предыдущих тысячелетий, возродить формулы успехов предыдущих тысячелетий, сделать эти формулы национальным образом мышления и национальной идентичностью и, таким образом, обеспечить творческую конкурентоспособность будущих поколений на планете Земля.

Итак, давайте подчеркнем, что мы де-юре являемся продолжателями дела наших славных царей и великих мыслителей прошлого, государственных деятелей, учителей, архитекторов, строителей, ученых, писателей и художников, военачальников, дипломатов, промышленников и бизнесменов, и мы должны стремиться стать именно такими де-факто. Или, как минимум, мы должны создать реальные возможности, чтобы такими стали наши потомки.

И я хотел бы, чтобы мы видели именно такой символ в основе нашей сегодняшней торжественной церемонии.

Дамы и господа,

Возвращаясь к прямому и основному содержанию сегодняшней церемонии, прежде всего я хотел бы поблагодарить третьего президента Арцаха Бако Саакяна, народ Арцаха и Армении, за услуги, которые он оказал нашей государственности, и особенно за нашу совместную работу за последние два года.

Недавно, во время наших обсуждений в узком составе я сказал и теперь хочу повторить это публично: после ненасильственной бархатной народной революции в Армении в 2018 году никто не оказался в более сложной ситуации, чем президент Арцаха Бако Саакян. И эта ситуация была сложной и в политическом, и в моральном, и в человеческом, и в государственном плане, и эта ситуация была полна множеством дилемм, ловушек и двусмысленностей.

В течение последнего года наши отношения неизбежно несли в себе отпечаток и влияние этих дилемм, двусмысленностей, подводных камней, но я могу с честью сказать, что мы преодолели все эти препятствия без исключения, и сейчас могу сказать, что в лице второго президента Арцаха Бако Саакяна я приобрел надежного друга, и я рад и благодарен за это.

И наконец,

Поздравляю новоизбранного, четвертого президента Араика Арутюняна с вступлением в должность президента Арцаха.

Убежден, что во время президентства г-на Арутюняна сотрудничество между Арцахом и Республикой Армения станет еще более эффективным.

Правительство Армении внимательно следило за избирательными процессами в Арцахе. Перед выборами некоторые предсказывали, что в Арцахе произойдет революция, а другие предсказывали, что произойдет контрреволюция.

С самого начала моя позиция заключалась в том, что Арцах не должен быть ареной ни революции, ни контрреволюции. Арцах не мог быть ареной контрреволюции, потому что часть нашего народа ни по какому сценарию не может и не могла противопоставляться другой части нашего народа.

Арцаху также не нужно было становиться ареной революции, потому что, как я уже говорил, народ Арцаха был полноправным участником революции 2018 года, и среди участников президентских и парламентских выборов в Арцахе были силы и кандидаты, которые бесспорно и однозначно приветствовали ненасильственную бархатную народную революцию, выразили свою однозначную поддержку и лояльность народному правительству Армении.

Как на парламентских, так и на президентских выборах одержали убедительную победу именно эти силы, и президентом Арцаха избран именно такой политический деятель - Араик Арутюнян.

Такой выбор означает, что, хотя в самом Арцахе революции не было, Арцах полностью и однозначно является частью революции, и по результатам выборов народ Арцаха выразил свою однозначную волю к осуществлению реформ и принятию политического курса реформ. В этом плане новоизбранные власти Арцаха, власти Армении и Арцаха несут общую коллективную ответственность перед армянским народом: проводить реформы в Армении, проводить реформы в Арцахе.

Люди должны увидеть изменения, люди должны почувствовать эти изменения в политической, экономической, социальной сфере, в борьбе с коррупцией, в сферах прав человека, независимой судебной системы, свободы слова, справедливости и доверия к избирательной системе, и я уверен, что эти изменения будут осуществлены.

Это не просто политическое заявление, это четко сформулированное понимание, если не сказать - договоренность между руководителями Арцаха и Армении. И я хочу четко подчеркнуть, господин Арутюнян, что я верю в Вашу политическую волю и решимость идти путем реформ и творческих перемен.

Я считаю, что Ваш многолетний опыт пребывания в должности премьер-министра Арцаха должен вести нас не путем прошлого, но должен помочь нам не повторять наших ошибок прошлого, должен помочь нам извлечь уроки из ошибок прошлого, потому что наши ошибки - наш самый большой учитель, если, конечно, у нас есть желание учиться, наши ошибки являются самым большим стимулом для продвижения вперед, для преодоления препятствий, если, конечно, у нас есть желание двигаться вперед.

Кстати, говоря об изменениях, мы все обычно понимаем физические признаки изменения реальности: построенные дороги, отремонтированные школы и детские сады, водопроводы и парки. Все это очень важно. Но построенная дорога может испортиться, отремонтированное здание и школа могут быть изношены, водопроводы и парки могут стать непригодными для использования, показывая тем самым поверхностный, формальный характер этих изменений. То же самое касается и так называемых старых и новых должностных лиц, потому что все относительно: новое должностное лицо может быстро приобретать “старые” черты, а старое должностное лицо может по-новому воспринять ситуацию, по-новому воспринять свою миссию, учиться на своих прошлых ошибках.

И поэтому гораздо важнее и значимее изменения, которые происходят внутри нас, в каждом из нас, в нашем мышлении и психологии, в нашем поведении и действиях.

Итак, я верю, что пришло время для таких перемен в нашей национальной жизни, в нашем личном поведении - от президента до рядового гражданина, от премьер-министра до рядового солдата.

Таких изменений, которые позволят нам смотреть прямо в глаза нашим павшим героям, детям, матерям, женам и сестрам.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Арцах,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо живем и будем жить в свободной и счастливой Армении, свободном и счастливом Арцахе”.