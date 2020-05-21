Рост ВВП в первом квартале составил 3,8%

Валовой внутренний продукт в Армении в первом квартале текущего года увеличился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на предварительные данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении.

Валовой внутренний продукт в текущих ценах составил 1 трлн 267 млрд 150,8 млн драмов. На сельское, лесное и рыбное хозяйство пришлось 4,7% ВВП (59 млрд 576,9 млн драмов), добыча полезных ископаемых и горнодобывающая промышленность - 3,5% (43 млрд 856,7 млн драмов), а обрабатывающая промышленность - 11,6% (146 млрд 868,7 млн драмов).

Строительство в ВВП 2020 года составило 3,1% (39 млрд 641,0 млн драмов), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов составил 12%.

Организация проживания и питание составили 1,5% ВВП. На образование пришлось 2,6% (33 млрд 134,5 млн драмов), а на здравоохранение и социальные услуги - 5,9% (75 млрд 277,2 млн драмов).