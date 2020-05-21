Матчи Бундеслиги ближайших туров будут начинаться с минуты молчания

Бундеслига и Бундеслига 2 почтят жертв пандемии коронавируса перед матчами следующих туров. Также игроки будут играть с черными повязками. Как передает Арменпресс со ссылкой на korrespondent.net, об этом сообщает официальный сайт.

"Распространение коронавируса уже унесло много жизней по всему миру. Немецкий профессиональный футбол хотел бы выразить свои соболезнования в ближайшие два игровых дня", - сказал Кристиан Зайферт, пресс-секретарь президиума DFL:

"В то же время следует поблагодарить всех тех, кто занимается медициной, заботой, политикой и многими другими сферами в борьбе с пандемией и ее последствиями. Другие сферы нашей страны неустанно борются с последствиями пандемии", - добавил чиновник.

В Германии зарегистрировано 8 213 случаев смерти от COVID-19. В мире этот показатель достиг отметки в 326 тысяч.