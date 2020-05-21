Все игроки «Ювентуса» сдали тесты на коронавирус

Футболисты «Ювентуса» прошли тестирование на коронавирус. Как передает Арменпресс со ссылкой на sports.ru, по итогам обследования тесты всех игроков дали отрицательный результат.

«Бьянконери» несколько дней занимаются в малых группах. В ближайшие дни клуб приступит к полноценным командным тренировкам.

Напомним, что COVID-19 в «Ювентусе» ранее переболели форвард Пауло Дибала, хавбек Блез Матюиди и защитник Даниэле Ругани.

Изначально возобновление розыгрыша Серии А было намечено на 13 июня, однако в Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня из-за коронавируса. Возможно, турнир возобновится 20 июня.