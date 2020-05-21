Сын Рубена Айрапетяна объявлен в розыск

Следственный комитет Армении в результате оперативно-следственных мероприятий выяснил, что Рубен Айрапетян, его сын и несколько друзей сына совершили похищение, самоуправство и физическое и психологическое насилие в отношении управляющего принадлежавшего Айрапетяну ресторанно-гостиничного комплекса “Арснакар”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, управляющий комплекса “Арснакар” Г.Ш. в конце 2015 и первой половине 2016 гг. получил из принадлежащего семье Айрапетянов ОАО “Армянский банк” кредит в размере 52 млн драмов, часть которых потратил на обеспечение деятельности ресторанного комплекса, а другую часть - 30 млн драмов, на создание собственного бизнеса - такси-сервиса.

Узнав об этом, Рубен Айрапетян вместе с сыном Рафиком Айрапетяном и группой лиц по предварительному сговору 26 июля 2016 года организовал похищение Г.Ш., которого держали в несвободе на территории ресторанно-гостиничного комплекса “Арснакар”. Его там унижали, оскорбляли, наносили легкие телесные травмы, требуя вернуть 52 млн драмов. Также его перевозили во двор дома Рубена Айрапетяна в Ереване, где последний оскорбляя и унижая достоинство Г.Ш., требовал вернуть деньги.

Г.Ш. держали в несвободе более 20 дней. В результате Г.Ш. был вынужден продать свою машину, вернуть предоплату за купленную новую машину, продать золотые украшения жены и матери, машины такси-сервиса и т.п., вплоть до телевизора подруги. Эти деньги покрыли часть требуемой суммы.

15 августа Г.Ш. был освобожден с должности управляющего ресторанного комплекса, а 18 августа выпустили на свободу самого Г.Ш.

В октябре 2016 г. Айрапетяны также вынудили оформить на имя своего доверенного лица дом матери Г.Ш., который был незаконной постройкой. Айрапетяны сначала помогли узаконить дом, после чего отобрали его у хозяев.

Рубену Айрапетяну и Рафику Айрапетяну предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 113 (пытка в отношении лица, похищенного или захваченного в качестве заложника), пп. 1, 2, 7, ч. 2 ст. 113 (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или с угрозой его применения; с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 322 (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Обвинения предъявлены также четырем членам раскрытой преступной группы.

Сын Рубена Айрапетяна и еще двое человел объявлены в розыск.

Отмечается, что 19 мая 2020 года Айрапетян позвонил следователю и сообщил, что находится в Москве и не может выехать в Ереван из ограничений вследствие пандемии коронавируса. 20 мая СК обратился в посольство Армении в РФ, так как именно посольство занимается вопросами авиаперелетов в данной ситуации, попросив помочь в организации возвращения Айрапетяна в Ереван. Посольство сообщило, что запланирован рейс Москва-Ереван на 25 мая, и посол готов помочь в организации возвращения, если Айрапетян обратиться в посольство. Следователь сообщил об этом Р.Айрапетяну и его адвокату Амраму Макиняну.