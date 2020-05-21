Кристиан ЛАУЭР: «Мы с Ириной решили вместе пройти не только жизненный, но и спортивный путь»

Семь лет назад немец Кристиан Лауэр и армянка Ирина Агаджанян создали, пожалуй, одну из самых уникальных спортивных семьей в мире. У них уже подрастают двое прекрасных ребятишек, а Кристиан стал первым немцем, когда-либо представлявшим Армению на международной спортивной арене. Семья у них сформировалась действительно дружная и крепкая – дай Бог каждому. А вот выступление под армянским флагом обернулось серьезной проблемой: человека, родившегося и выросшего в Германии, лишили немецкого гражданства, так как в его стране двойное гражданство не предусмотрено. Обо всем этом мы и побеседовали с Кристианом Лауэром – естественно, при посредничестве Ирины.

- Судя по всему, вы человек с широким кругом интересов. Кто вы по профессии и какое значение играет спорт в вашей жизни?

- Да, действительно, я разносторонний и открытый человек. Вообще-то, я экономист и менеджер по продаже, учился в Германии. А спорт имеет для меня первостепенное значение, поскольку сыграл в моей жизни судьбоносную роль. Благодаря стрельбе, я познакомился с моей женой, с которой счастлив в браке. У нас подрастают двое замечательных детей.

- То есть, спорт не является для Вас основным родом занятия?

- Мне очень повезло, что мои семейные обстоятельства позволяют быть финансово независимым. Кроме стрельбы занимаюсь семьей и семейными обязанностями.

Полный текст интервью читайте в газете «Республика Армения» от 22 мая 2020г.