Повсеместное закрытие учебных заведений в связи с пандемией создало беспрецедентный риск для образования и благополучия детей, особенно для детей из социально неблагополучных семей, которые полагаются на школы в плане образования, здравоохранения, безопасности и питания. По всему миру в экспертной среде идут серьезные дискуссии относительно будущего формата образования (в условиях эпидемии ныне протекающего в дистанционном режиме). Однако в целом специалисты единодушны в том, что полный переход на дистанционное образование невозможен и попросту уничтожит систему образования. Традиционное образование ничто не может заменить, а интернет обучение это лишь его нужный и важный, но все-таки вспомогательный элемент. В то время как страны, в том числе и Армения, пытаются решить вопрос о том, когда стоит начать возобновление работы школ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ВПП настоятельно призывают правительства оценить преимущества обучения в классах по сравнению с дистанционным обучением, а также факторы риска, связанные с возобновлением работы школ, отмечая неубедительные данные, касающиеся риска инфицирования в связи с посещением школ.

В связи с этим ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВПП и Всемирный банк выпустили новые руководящие принципы по безопасному возобновлению работы школ в нынешних условиях, закрытие которых затронуло почти 1,3 миллиарда учащихся во всем мире.

Как сообщили «РА» из армянского офиса ЮНИСЕФ, в руководящих принципах содержится предостережение о том, что повсеместное закрытие учебных заведений в ответ на пандемию COVID-19 представляет беспрецедентный риск для образования и благополучия детей, особенно для детей из бедных семей. Кроме этого, в документ включены практические советы для национальных и местных органов власти о способах обеспечения безопасности детей после их возвращения в школы.

Полный текст статьи читайте в газете «Республика Армения» от 22 мая 2020г.