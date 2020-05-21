"Азербайджан нарушил свои международные обязательства и заранее не сообщил о проведении учений, Армения и Арцах уже привыкли к такому поведению противника. Эти учения не привели к какой-либо напряженности у армянских границ, соответственно и у нас никаких изменений в процессе несения боевого дежурства не произошло. Если почувствуем, что вследствие учений возникла угроза безопасности Армении или Арцаха, без промедления будут приняты превентивные меры. Международное сообщество поймет, потому что мы заранее об этом предупредили. Изменений в боевом дежурстве с нашей стороны нет. Армянская сторона внимательно отслеживает проводимые Азербайджаном учения. В целом мы ожидаем от противника всего", - заявил замминистра обороны Армении Габриэл Балаян, комментируя начавшиеся 18 мая в Азербайджане трехдневные масштабные учения, в которых задействовано порядка 10 тысяч военнослужащих, около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Отметим, что согласно Венскому документу от 2011 года, если количество личного состава на учениях превышает 9 тысяч, то страны должны оповестить об этом ОБСЕ. Вместо Азербайджана, который просто пустил сообщение о маневрах в СМИ, оповестил международное сообщество о нарушении Баку международных обязательств Ереван. Минобороны Армении привлекло внимание ОБСЕ, сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) и всего международного сообщества к тому, что проведение Азербайджаном учений уже по заведённой им традиции происходит без предварительного оповещения. И это - грубое нарушение Венского документа 2011г. о мерах укрепления доверия и безопасности.

Полный текст статьи читайте в газете «Республика Армения» от 22 мая 2020г.