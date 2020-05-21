Туристическая отрасль нуждается в разработке отдельного пакета антикризисных мер, нацеленных на ее восстановление. Такое мнение высказал на днях глава Федерации туризма Армении Мехак Апресян, пояснив, что наиболее серьезный удар от пандемии коронавируса получила именно туриндустрия, представители которой практически полностью лишились доходов. Проблема в том, что у многих из них есть кредитные и налоговые обязательства, которые в нынешних условиях выполнить они не в состоянии.

Надеяться же на быстрое восстановление туристической отрасли нельзя, поскольку даже при самом оптимистичном сценарии лишь к апрелю следующего года можно будет говорить о какой-либо активности в этой сфере. Да, согласился г-н Апресян, с конца августа и начала сентября этого года уже возможно постепенное возобновление туристических притоков. Но этого будет явно недостаточно для того, чтобы хозсубъекты, задействованные в туриндустрии, сумели удержаться на плаву.

Несмотря на то, что меры правительства, направленные на смягчение социально-экономических последствий пандемии, были приняты довольно оперативно, госсодействие конкретно для туротрасли, по его словам, оказалось не столь эффективным.

«Туристическая сфера имеет свои особенности. Поэтому, если мы хотим, чтобы меры поддержки в туротрасли были более адресными, крайне необходимо учитывать все нюансы», - отметил руководитель Федерации туризма.

До того момента, как начнет восстанавливаться международный туризм, продолжил он, у нас нужно провести серьезную работу для стимулирования внутреннего туризма, предполагающую в том числе внесение изменений на институциональном уровне. В этом контексте важное значение будет иметь разработка благоприятной налогово-бюджетной политики для туристической сферы.

Полный текст статьи читайте в газете «Республика Армения» от 22 мая 2020г.