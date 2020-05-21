Нет более действенной меры для борьбы с коронавирусом, чем индивидуальная ответственность, заявил вчера на заседании Кабинета министров премьер Никол Пашинян.

Ситуация, подчеркнул глава правительства, намного серьезнее, чем мы представляем, нужно предпринимать жесткие меры и обеспечивать карантинные условия без объявления карантина.

В органах государственного управления, сказал он, без маски отныне можно находиться только будучи в кабинетах, в одиночестве. Комендатура переходит на более интенсивный режим работы, полиция должна перейти к более строгому контролю.

Глава Кабмина подчеркнул, что в этом плане нужно перейти к более строгому контролю, соблюдать социальное расстояние при общении, носить маску.

Он также призвал не распространять ложных слухов о коронавирусе по механизму “испорченного телефона”. “Для меня существует лишь один сверхэффективный способ борьбы с коронавирусом - личная ответственность”, - подчеркнул премьер-министр.

Разумеется, личная ответственность должна стать нормой жизни каждого из нас. Каждый на своем месте в меру сил должен участвовать в борьбе с заразой. И борьбу эту надо начинать с самого себя, неуклонно соблюдая нормы поведения в условиях пандемии, установленные комендатурой.

Полный текст статьи читайте в газете «Республика Армения» от 22 мая 2020г.