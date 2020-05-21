Государство готово разделить риски с инвесторами

Стимулировать инвестиции в нынешний период турбулентных и непредсказуемых процессов, характеризующих в настоящее время глобальную экономику - задача не из лёгких. Тем сложнее стало это делать сейчас, когда в деловом мире бушует кризис, вызванный пандемией COVID-19. Всё же, сколь ни сложна задача, она должна быть выполнена: экономике Армении, чтобы выстоять в кризис и выйти из него победителем, нужны инвестиции. Как их привлечь? Этому призвана служить программа, принятая на вчерашнем заседании кабинета министров.

Правительство Армении предлагает инвесторам совместное финансирование бизнес-проектов на паритетных началах. То есть на единицу капиталовложений, выделенную инвестором, со стороны правительства будет осуществлено встречное вложение капитала в равном объёме.

Такова вкратце логика принятого на вчерашнем заседании правительства постановления об утверждении «Первой программы, направленной на долгосрочное развитие». Сама идея такой программы возникла тогда, когда стало понятно, что вызванный пандемией коронавируса глобальный экономический кризис продолжает углубляться и затянется на неопределённое, довольно длительное время, а следовательно, в сложившихся условиях следует искать действенные, часто нетрадиционные, креативные и инновационные решения.

Полный текст статьи читайте в газете «Республика Армения» от 22 мая 2020г.