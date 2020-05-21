Араик Арутюнян официально вступил в должность президента Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, церемония инаугурации состоялась в Центре культуры и молодежи города Шуши в ходе специального заседания Национального собрания Республики Арцах.

Для церемонии присяги в зал были принесены государственный флаг, Конституция Республики Арцах и Евангелие 17-го века.

Араик Арутюнян принес следующую присягу: «Вступая в должность президента Республики Арцах, клянусь: безоговорочно выполнять требования Конституции, уважать права и свободы человека и гражданина, обеспечивать суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность Республики во славу Республики Арцах и во имя благоденствия народа Арцаха».

В церемонии инаугурации приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян, второй и третий президенты Республики Арцах Аркадий Гукасян и Бако Саакян и др.

Лидер Арцахской епархии ААЦ, архиепископ Паргев Мартиросян выступил с благословенным словом.

Лидер партии «Свободная родина» Араик Арутюнян был избран президентом Республики Арцах 15 апреля в результате второго тура президентских выборов. Во втором туре он боролся с министром иностранных дел Масисом Маиляном. Араик Арутюнян сменил Бако Саакяна на посту президента.