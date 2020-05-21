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Лиана Галтахчян назначена членом Конкурсной комиссии по предотвращению коррупции

Лиана Галтахчян назначена членом Конкурсной комиссии по предотвращению коррупции

Решением правительства Армении, Лиана Галтахчян назначена членом Конкурсной комиссии по предотвращению коррупции. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение было принято 21 мая в ходе заседания правительства.


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