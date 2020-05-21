Пашинян примет участие в церемонии инаугурации президента Республики Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Республику Арцах, где примет участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента Арцаха Араика Арутюняна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян.

«Вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном встретили в аэропорту Степанакерта премьер-министра Армении Никола Пашиняна с супругой Анной Акопян. Они примут участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента на специальном заседании Национального Собрания, которое состоится сегодня в Шуши», - написал Арутюнян.

Он также сообщил, что 22 мая состоится его первая официальная рабочая встреча с премьер-министром Армении Пашиняном, на которой будет обсуждаться широкий круг вопросов, связанных с предстоящими шагами.

Араик Арутюнян избран 4-м президентом Республики Арцах по результатам состоявшегося 14 апреля второго тура президентских выборов.