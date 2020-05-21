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Азиатские индексы - 21-05-20

Азиатские индексы - 21-05-20

ТОКИО, 21 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 21 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.21% и составил 20552.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.23% и составил 1491.21 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.55% и составил 2867.92 пункта, а HANG SENG снизился на 0.49% и составил 24280.03 пункта.


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