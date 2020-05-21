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Новоизбранный президент Арцаха будет ездить на работу на электромобиле

Новоизбранный президент Арцаха будет ездить на работу на электромобиле

Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян будет ездить на работу на электромобиле. Как сообщает Арменпресс, фото электромобиля разместил на своей странице в Facebook  премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян будет ездить на работу на этом электромобиле», - написал премьер-министр.

Араик Арутюнян вступит в должность президента Республики Арцах 21 мая. В церемонии инаугурации также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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