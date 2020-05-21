Новоизбранный президент Арцаха будет ездить на работу на электромобиле
17:23, 21 Май, 2020
Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян будет ездить на работу на электромобиле. Как сообщает Арменпресс, фото электромобиля разместил на своей странице в Facebook премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.
«Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян будет ездить на работу на этом электромобиле», - написал премьер-министр.
Араик Арутюнян вступит в должность президента Республики Арцах 21 мая. В церемонии инаугурации также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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