Новоизбранный президент Арцаха будет ездить на работу на электромобиле

Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян будет ездить на работу на электромобиле. Как сообщает Арменпресс, фото электромобиля разместил на своей странице в Facebook премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

«Новоизбранный президент Арцаха Араик Арутюнян будет ездить на работу на этом электромобиле», - написал премьер-министр.

Араик Арутюнян вступит в должность президента Республики Арцах 21 мая. В церемонии инаугурации также примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.