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Временно будет прекращена подача газа по некоторым адресам города Севан

Временно будет прекращена подача газа по некоторым адресам города Севан

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 22-го мая с 10: 00 до 17: 00 будет прекращена подача газа в особняки под № с 56 до 200 по улице Чаренца, по улице Шираза, в многоквартирные дома 8-го и 10-го переулков ул.  Наирян и в прилегающие общественные объекты города Севан Гегаркуникской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для получения дополнительной информации можете звонить по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании.


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