Google назвал запрещенные темы публикаций в YouTube о коронавирусе. Deutsche Welle

Технологическая корпорация Google, которой принадлежит сервис видеохостинга YouTube, актуализировала правила в отношении видеоконтента на тему коронавируса SARS-CoV-2. На платформе YouTube запрещена публикация роликов о коронавирусной инфекции, которые потенциально могут причинить серьезный вред здоровью, отмечается в статье, размещенной на сайте Google в среду, 20 мая.

На видеоплатформе запрещено размещать материалы, в которых сообщаются сведения о лечении, профилактике, диагностике и передаче коронавируса, противоречащие официальным источникам - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и местным органам здравоохранения, указала корпорация.

В частности, в эти категории входят утверждения о том, что коронавируса не существует или от него не умирали люди, призывы лечить инфекцию средствами народной медицины, утверждения о существовании вакцины или лекарства от коронавируса.

Кроме того, к запрещенному контенту отнесли утверждения о том, что коронавирус не распространяется в отдельных климатических условиях, что отдельные люди или группы людей невосприимчивы к нему и не могут являться переносчиками. Компания также запретила ставить под сомнение рекомендации ВОЗ и местных органов здравоохранения, в частности, касающихся соблюдения социальной дистанции и самоизоляции.

В качестве примеров недопустимого контента о коронавирусе приводятся также призывы отказаться от азиатской еды, утверждения о возможности очистки воздуха с помощью фейерверков и происхождении вирусной пневмонии COVID-19 от сети 5G.

Запрещенный контент компания будет удалять, а за повторные нарушения будут блокироваться аккаунты пользователей, отмечается далее.