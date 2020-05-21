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Ашот Гулян встретился с новоизбранным председателем НС Арцаха Артуром Товмасяном

Ашот Гулян встретился с новоизбранным председателем НС Арцаха Артуром Товмасяном

Председатель НС Республики Арцах 6-го созыва Ашот Гулян встретился с новоизбранным председателем НС Артуром Товмасяном и передал ему руководство парламентом. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Национального собрания Республики Арцах.

Ашот Гулян поздравил Артура Товмасяна со вступлением в должность и пожелал ему успехов. Затем председатель НС 6-го созыва передал главе новоизбранного парламента функции руководства НС.

Председатель НС Артур Товмасян, в свою очередь, выразил Гуляну благодарность за нормальный ход деятельности парламента в течение последних 15 лет, за достигнутые во внешних связях достижения и выразил уверенность, что их сотрудничество будет продолжено во имя развития и укрепления Республики Арцах.


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