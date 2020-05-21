Через 2 недели коронавирус будет диагностироваться тестами отечественного производства

Еще две недели, и в случае удачного результата в Армении диагностика нового типа коронавируса будет проводиться тестами отечественного производства. Институт молекулярной биологии Национальной академии наук уже выпустил несколько образцов тестов, которые еще проходят испытания. Об этом в беседе с Арменпресс сказал директор Института молекулярной биологии НАН Армении, кандидат биологических наук Арсен Аракелян.

“Лабораторные испытания тестов мы начали до начала производства. Мы подготовили несколько образцов, которые на данный момент тестируем вместе с положительными и отрицательными тестерами. На данный момент мы тестируем положительный образец, содержащийся в тесте, это специально подготовленный материал, чтобы понять, работает ли тест правильно. Наверное, через день мы начнем тестировать образцы с тестами пациентов, чтобы проверить их точность. Но это, опять таки, будет не тестирование, а испытание для проверки правильности работы теста”, - сказал Аракелян.

С 22-го или 23-го мая армянские специалисты будут тестировать тесты по методу ПЦР с теми тестами пациентов, которые уже были протестированы в клинических лабораторных условиях, и их результаты известны. Это будет сделано в несколько этапов, а потом будет изготовлена еще одна группа тестов для независимого тестирования. После завершения испытаний институт приступит к самому производственному процессу.

По предварительному плану, если все будет успешно завершено, то через 2 недели тестирование будет проводиться тестами армянского производства. Армянские специалисты будут производить по 1000 - 3000 тестов в день. Имеющееся сырье хватит на подготовку 100 000 тестов. Работа выполняется в основном вручную, нас около 10 - 15 человек. Если ты профессионал, то работа не так уж и сложна. Мы моделируем весь процесс тестирования”, - рассказал директор института.

Правительство Армении выделило Институту молекулярной биологии $ 550 тысяч, для того чтобы в Армении было организовано производство диагностических тестов на коронавирус. 16 апреля стало известно, что из Китая в Армению доставлеы реагенты для 100 000 тестов, которые были переданы институту. Диагностические тесты на коронавирус Армения пока импортирует.

Анна Григорян