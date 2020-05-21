“Зеленый климатический фонд” (GCF) утвердил финансирование грантовой программы “Содействие подготовке и поддержка подготовки” в Армении, инициированной Министерством окружающей среды. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

“Зеленый климатический фонд” - самый большой “зеленый” фонд, созданный в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Цель фонда - предоставить развивающимся странам финансовые механизмы для адаптации и смягчения последствий изменения климата.

Этот проект является первой грантовой программой фонда в Армении в сфере “зеленого” финансирования и беспрецедентным по своему формату.

В рамках программы фонд предоставил грант в размере около 660 000 долларов США для содействия стимулированию “зеленого” финансирования в Армении и формированию более благоприятной среды.

В результате объявленного конкурса органом, осуществляющим грантовую программу “Содействие подготовке и поддержка подготовки”, избрано ЗАО “АРМСВИСБАНК”. Банк будет осуществлять организацию предусмотренных программой мероприятий и контроль за эффективным распределением средств гранта.

Грант будет направлен на привлечение лучших международных и местных экспертов и консультантов, для анализа нынешней ситуации “зеленого” финансирования в Армении и изучения лучшего международного опыта. Процессы будут включать также исследования опыта финансовых структур-бенефициаров и осуществленных проектов. Реализация программы позволит также оценить регулирующее поле сферы и в результате этого сформировать всеобъемлющую дорожную карту.

Бенефициарами грантовой программы “Содействие подготовке и поддержка подготовки” являются Центральный банк Армении, участники финансово-банковской системы Армении и связанные с этой сферой частные компании. В ходе реализации программы все бенефициары получат возможность ознакомиться с результатами исследований, а также существенно улучшат свои возможности и методологию в сфере “зеленого” финансирования.

Учитывая значение эффективной реализации данной программы для всех бенефициаров и для государства, мы придаем большое значение активному участию всех заинтересованных сторон в предусмотренных программой мероприятиях”, - говорится в сообщении министерства.