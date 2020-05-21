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Четыре раза в неделю будут осуществляться авиарейсы по маршруту Барселона-Минск- Ереван

Четыре раза в неделю будут осуществляться авиарейсы по маршруту Барселона-Минск- Ереван

По сведениям, полученным от авиакомпании “Белавиа”, со 2 июня компания будет осуществлять четыре рейса в неделю по маршруту Барселона-Минск-Ереван.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в Испании.

“Рейсы будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Планируется, что транзитная остановка в Минске продлится от двух до четырех часов в зависимости от даты рейса. Для получения более подробной информации просим обращаться в авиакомпанию “Белавиа”, - говорится в сообщении посольства.


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