В Китае шесть человек погибли в аварии с автобусом

Авария с участием автобуса произошла в субботу на скоростном шоссе в Китае, в результате погибли шесть человек, 30 были госпитализированы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявила Центральное телевидение Китая.

Авария произошла в 12.38 по местному времени (7.38 мск) на скоростном шоссе Пекин-Куньмин в районе уезде Шимянь городского округа Яань провинции Сычуань. Автобус направлялся из города Сичан в городской округ Яань, когда по пока неустановленной причине врезался в разделительные ограждения и перевернулся.

Сообщается, что на момент аварии в автобусе находились 36 человек, двое из них скончались на месте, ещё четверо после прибытия в больницу. Остальные 30 человек были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.