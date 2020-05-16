В Узбекистане число жертв наводнения выросло до шести человек

Число погибших в результате наводнения в Сырдарьиинской области Узбекистана выросло до шести, еще один числится пропавшим без вести.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «РИА Новости», заявил в субботу начальник организационно-аналитического управления МЧС страны Камилжон Арипов.

Первого мая в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. В тот же день отток воды из водохранилища прекратился.

Представитель МЧС сообщил, что среди погибших две женщины и четверо мужчин, еще один числится пропавшим без вести.

МЧС ранее сообщало, что 56 человек были госпитализированы в результате прорыва дамбы, погибли четыре человека. Кроме того, были эвакуированы около 90 тысяч жителей. Они размещены в школах, колледжах, предприятиях, часть пострадавших приняли к себе жители соседних районов.