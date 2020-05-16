За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим прекращения огня более 12

За период 10-16 мая на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 120 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической обстановкой. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.