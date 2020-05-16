Армения не будет вести переговоры под угрозой оружия: Пашинян — о ситуации на границе

Премьер-министр РА Никол Пашинян отмечает, что ситуация на границе напряженная, как это было десятилетия назад, но сейчас, в отличие от предыдущего периода, она намного спокойнее.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопросы журналистов.

В частности, журналист отметил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние месяцы была напряженной. Несколько дней назад противник обстрелял село Бергабер в Тавуше из крупнокалиберных орудий, повредив мирные жилища. Он поинтересовался, как государство собирается отреагировать на эти действия? Пашинян отметил, что армяно-азербайджанская граница была напряженной в течение последних десятилетий.

«И инструментарий для сохранения управляемости этой ситуации остается прежним: боеготовность вооруженных сил и наше единство, сила, политико-переговорно-дипломатические методы. Мы сказали одно: Армения не будет вести переговоры под угрозой оружия. И мы считаем, что арцахский вопрос не имеет силового решения. Ситуация на границе напряженная, и если хотите - сравните, в отличие от предыдущего периода, сейчас граница намного спокойнее во всех отношениях", - сказал премьер-министр.

Анна Григорян