Ни одна сила не может стеснить представителя народа за столом переговоров по НК — Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян уверяет, что за столом переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта сидит человек, представляющий народ Армении. По словам премьер-министра, никакие армянские силы не могут препятствовать интересам народа.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопросы журналистов.

Он отметил, что неоднократно высказывал свое мнение о формате урегулирования нагорно-карабахского конфликта: участие избранных представителей Республики Арцах в переговорах очень важно и существенно.

«Некоторые пытаются стеснить законных представителей Армении за столом переговоров. За столом переговоров могут быть высказаны идеи самые неприемлемые из самых неприемлемых, и что, они хотят создать такую ситуацию, чтобы армянским представителям было так трудно, что они закроют уши или убегут от стола переговоров? Что это за подход?», - сказал премьер-министр, подчеркнув: «Никакая сила не может их сдержать».

Пашинян подчеркнул также, что перед принятием какого-либо решения необходимо поговорить с советами безопасности, парламентами и народами Армении и Арцаха.

«Я публично договорился с нашим народом с таким условием урегулирования арцахской проблемы, что не остается места для спекуляций. В отличие от ряда предыдущих случаев, сегодня человек, сидящий за столом переговоров, представляет народ Армении», - подчеркнул Никол Пашинян.

Он сказал, что не представляет какого-либо решения без участия избранных представителей Арцаха.

«Речь идет о том, что мы не смогли вернуть Арцаха за стол переговоров, так же, как и не удалось вернуть Арцах за стол переговоров за последние 22 года, когда Арцах выбыл из переговоров, и международное сообщество и Минская группа так и работали. И так было по умолчанию», - сказал Пашинян, добавив, что тот факт, что Арцаха нет за столом переговоров, приносит определенные трудности.

На вопрос, готов ли он встретиться с бывшими президентами Республики Армения по арцахской проблеме, Пашинян отметил, что не видит проблемы, если в этом будет необходимость.

«Существует некое обстоятельство: институциональная информация о предыдущих переговорах доступна в системе государственного управления, она в моих руках», - сказал премьер-министр.

Касаясь вопроса о возможном развертывании миротворческих сил, Никол Пашинян отметил, что идея миротворческих сил всегда присутствовала в предыдущих документах и публичных заявлениях.

Лилит Демурян