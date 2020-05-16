Обсуждается возможность разрешения проблемы с КС какой-нибудь резолюцией парламента — Пашинян

Из-за ситуации с коронавирусом в Армении невозможно провести референдум по конституционным изменениям, во всяком случае - в течение года, государство обсуждает возможность разрешения проблемы с КС - полностью или частично, какой-нибудь резолюцией парламента.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопрос журналиста.

Журналист также отметил, что правительство Армении подало запрос Венецианской комиссии о конституционном кризисе, и поинтересовался, почему было решено пойти на этот вариант.

«В рамках референдума мы также намеревались обратиться в Венецианскую комиссию. Тем не менее, мы прогнозируем, что коронавирус будет присутствовать в нашей реальности не менее года, а это значит, что мы не сможем провести референдум как минимум год, так как мы заявляли, что ни один политический интерес не может быть поставлен выше, чем здоровье нашего народа, чем интерес общественного здравоохранения. Невозможно провести референдум в условиях эпидемии коронавируса. Но, с другой стороны, мы не можем ждать разрешения ситуации в Конституционном суде, пока эпидемия коронавируса не закончится. Даже если мы будем ждать, мы сформировали комиссию по конституционным изменениям, конституционные изменения должны произойти в ближайшее время, и в этом контексте мы решим ее, которая, по предварительным подсчетам - в июне следующего года, может быть вынесена на референдум», - сказал Пашинян.

Премьер-министр сказал, что они думают о проведении в этом году этого референдума, а затем, в 2023 году, вместе с парламентскими выборами - следующего. Однако Пашинян отметил, что из-за изменений, вызванных эпидемией, двигаться вперед с этим графиком невозможно.

«И теперь мы обратились в Венецианскую комиссию, и теперь обсуждаем возможность разрешения проблемы с КС - полностью или частично, какой-нибудь резолюцией парламента», - сказал Пашинян. но с другой стороны, они не могут ждать.

Он отметил, что ничто не мешает, чтобы в работе с международными партнерами решаться настолько эффективно, насколько это возможно в связи с новой ситуацией и, по возможности, консенсусными решениями.

Референдумом по конституционным изменениям предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и шести членов суда. Референдум должен был состояться 5 апреля. Кампания по конституционному референдуму началась 17 февраля. Однако при объявленном чрезвычайном положении референдум не мог состояться.

Анна Григорян