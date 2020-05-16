В деле по событиям 1 марта нужно пойти до конца — Пашинян

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что дело по событиям, имевшим место в Ереване 1-2 марта 2008 года, раскрыто в деталях, и по большому счету, ясно, кто в те дни организовал убийства.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопрос журналиста, удовлетворен ли он расследованием дела 1 марта и почему расследование по делу не увенчалось успехом.

Премьер-министр РА заявил, что, согласно обвинению, самые веские доказательства сфальсифицированы именно в то время - руководителем следственной группы 2008 года Ваагном Арутюняном, который заменил стреляные гильзы в этом районе.

"Вы понимаете, что это значит? Это означает, что гильз настоящих стрелков нет, у нас нет возможности сегодня идентифицировать гильзы и найти это оружие. Теперь глава этой следственной группы находится в розыске. Почему? Пусть явится и расскажет, что сделали с этими гильзами. Может быть, он-то как раз и знает имена виновных в убийстве. Расследование должно продолжаться, и мы должны приложить усилия, чтобы арестовать этого человека и вернуть его в Армению. Это нелегко, но мы должны идти по этому пути. Да, мы должны идти до конца и определять лиц, которые совершили эти выстрелы», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА отметил, что в настоящее время возбуждены уголовные дела и некоторые из них направлены в суд.

«Надо дать возможность провести расследование, я думаю, что публика будет знать ответы на многие вопросы. Важно выявить как организаторов, так и исполнителей», - подчеркнул Пашинян.

Ваагн Арутюнян, бывший руководитель следственной группы по событиям 1 марта, был обвинен в фальсификации доказательств и злоупотреблении служебными полномочиями, и его объявили в розыск. Арутюнян не принимает обвинение.