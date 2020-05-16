В предместьях Иерусалима из-за лесных пожаров эвакуировали жителей

Мощные лесные пожары полыхают на окраине Бейт Шемеша в окрестностях Иерусалима, жители нескольких домов эвакуированы, в тушении принимает участие пожарная авиация, сообщают пресс-службы полиции и пожарной охраны.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на «РИА Новости».

"В районе Бейт Шемеша чрезвычайные службы борются с лесным огнём. Жители нескольких домов эвакуированы", - говорится в сообщении полиции Израиля.

Пресс-служба иерусалимского округа пожарной охраны сообщает, что пожарные подразделения пытаются не допустить распространения огня под Бейт-Шемешем в районе президентского леса, где пламя угрожает жилым домам.

На помощь были вызваны подразделения из соседних округов, на данном этапе пожарная авиация - эскадрилья "Элад" - участвует в тушении пожара с воздуха.

Причиной возгорания стала необычайно жаркая погода, установившаяся в Израиле в выходные. Температура воздуха в районе Иерусалима в субботу доходит до 40 градусов.