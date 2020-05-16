Сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ — Пашинян

Армения может ожидать от России — своего стратегического партнера, что сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении», в ответ на вопрос журналиста, когда станет ясно о цене на газ, поставляемый из России в Армению, на каком этапе находятся переговоры?

Премьер-министр прежде всего напомнил, что компания «Газпром Армения» подала заявку в Комиссию по регулированию общественных услуг о цене на газ. Комиссия обсудит этот вопрос.

«Наши политические консультации по этому вопросу продолжаются. На данный момент, к сожалению, я не могу сказать ничего конкретного по этой теме. Но мы должны отметить, что в условиях коллапса энергетических рынков и падения цен на нефть мы могли бы и можем ожидать от стратегического партнера из Армении, России, что сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ, особенно учитывая ситуацию с коронавирусным кризисом и его последствиями», - сказал Пашинян.

Он заверил, что они продолжат работу с партнерами.

Компания «Газпром Армения» подала заявку в Комиссию по регулированию общественных услуг для пересмотра тарифов на газ.

Анна Григорян