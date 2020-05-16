Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

Сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ — Пашинян

Сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ — Пашинян

Армения может ожидать от России — своего стратегического партнера, что сейчас не лучшее время говорить о повышении цен на газ.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении», в ответ  на вопрос журналиста, когда станет ясно о цене на газ, поставляемый из России в Армению, на каком этапе находятся переговоры?

Премьер-министр прежде  всего  напомнил, что компания  «Газпром Армения» подала заявку в Комиссию по регулированию общественных услуг о цене на газ. Комиссия обсудит этот вопрос.

«Наши политические консультации по этому вопросу продолжаются. На данный момент, к сожалению, я не могу сказать ничего конкретного по этой  теме. Но мы должны отметить, что в условиях коллапса энергетических рынков и падения цен на нефть мы могли бы и можем  ожидать от стратегического партнера из Армении, России,  что  сейчас не  лучшее время говорить о повышении цен на газ, особенно учитывая ситуацию с  коронавирусным кризисом и его последствиями», - сказал Пашинян.

Он заверил, что они продолжат работу с партнерами.

Компания «Газпром Армения» подала заявку в Комиссию по регулированию общественных услуг для пересмотра тарифов на газ.

 

 

Анна Григорян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации