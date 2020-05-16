Мы одни из вас: Пашинян – о штрафе, выписанном его супруге, доверившей руль несовершеннолетней

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает ярким примером равенства всех перед законом тот факт, что его супруга подверглась административному штрафу со стороны полиции за то, что доверила несовершеннолетней дочери руль автомобиля на территории правительственных домов "Конд".

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

Пашинян сделал несколько замечаний по поводу реакции на административный штраф, что якобы это была явная формальность.

«То, что должно было случиться в случае с каждым гражданином, случилось и в нашем случае. Приехал инспектор ГАИ и зарегистрировал нарушение, мы заплатили штраф в 10 000 драмов, и на том история завершилась», - сказал премьер-министр РА.

Он также сослался на тот факт, что его эскорт остановился на красный свет светофора, а его снова обвинили в показательности. Пашинян отметил, что они ездят по тем же правилам, что и все.

«Этим мы показываем, что мы являемся одним из вас, мы являемся такими же гражданами Республики Армения, как и все граждане Республики Армения, и таким же образом мы несем ответственность перед законом», - заключил премьер-министр.

24 марта дочь премьер-министра РА Шушан Пашинян разместила видео на своей странице в Instagram. По видеозаписи сотрудники ГАИ возбудили административное производство и оштрафовали Анну Акопян на 10 тысяч драмов.

Лилит Демурян