Вырученные от продажи автомобиля деньги Пашинян хранит в банке в виде драмового вклада

Премьер-министр РА Никол Пашинян хранит деньги, полученные от продажи своего автомобиля, в драмах в банке в качестве депозита.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«За последние два года произошло снижение уровня долларизации в банковской системе. 2019 Уровень долларизации кредитов, предоставленных коммерческими банками, составил 53% вместо 59,5% - годом ранее. Уровень долларизации депозитов в 2019 году составил 59,3% вместо 60% в прошлом году. В 2017 году уровень долларизации по депозитам составил 62,4%. Это означает, что наши соотечественники все больше доверяют драму и предпочитают хранить свои депозиты в драмах и брать кредиты в драмах. Я поступаю так же. Например, недавно я продал свою машину Hyundai и держу деньги в банке в качестве драмового депозита», - сказал Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что доля просроченных кредитов в кредитах, предоставленных коммерческими банками Армении, в 2019 году снизилась и в декабре составила рекордно низкую отметку - 0,85%. В декабре 2018 года этот же показатель составил 1%. В марте 2020 года кредиты юридическим и физическим лицам увеличились на 20,3%, а кредиты сельскохозяйственным предприятиям - на 14,3%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Этот показатель доказывает, что граждане Республики Армения, как никогда ранее, не только берут кредиты, но и могут нормально обслуживать эти кредиты, что означает, что они имели приличные доходы», - сказал Пашинян.

В прошлом году Ардшинбанк успешно разместил еврооблигации на 300 миллионов долларов, что является беспрецедентным показателем для частной армянской компании. Этот выпуск был признан лучшим в своем роде в Европе на международном рынке капитала и был удостоен награды "Сделка года" от The Banker business magazine — ведущего мирового журнала в Financial Times Group.

Премьер-министр напомнил, что существует очень успешный случай выпуска еврооблигаций.

«А мы в то время говорили, что повышение рейтингов Армении и очередной выпуск еврооблигаций позволят армянским частным компаниям также выпускать евробонды и привлекать средства. И вот у нас есть первый такой пример», - сказал Пашинян и выразил надежду, что другие организации пойдут по этому пути.

Анна Григорян