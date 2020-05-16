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В прошлом году в Армении вклады иностранных нерезидентов увеличились на 337 млрд драмов

В прошлом году в Армении вклады иностранных нерезидентов увеличились на 337 млрд драмов

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает, что увеличение в прошлом году вкладов, сделанных нерезидентами в Армении на 48%, является результатом укрепления доверия иностранных бизнесменов к финансовой системе страны.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении».   

Банковские депозиты, привлеченные от нерезидентов в 2019 году, увеличились на 48% или на 337 млрд драмов и составили около 1 трлн драмов. С одной стороны, эта тенденция соответствует мировой практике потоков капитала    с рынков с низкими процентными  ставками на рынки с высокими процентами, а с другой стороны, подтверждает укрепление доверия к экономике Армении, в том числе к финансовой системе», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что иностранные организации или частные лица больше доверяют банковской системе Армении, делают вклады, осуществляют деятельность, берут кредиты.

В то же время кредиты нерезидентам увеличились на 3% или 7 млрд драмов до 245 млрд драмов.

 

Анна Григорян

 


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