Растут объемы предоставляемой Армении финансовой помощи

В рамках распространения нового типа коронавируса и борьбы с ним Армения активно сотрудничает со своими партнерами и международными организациями.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

Он напомнил, что для урегулирования вопроса продовольственной безопасности до 30 июня с ряда важных товаров, ввозимых третьими странами на таможенную территорию Евразийского экономического союза, будет применяться ставка ввозной пошлины в размере 0%.

К этой категории продуктов относятся картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рис, гречка, детское питание, а также ряд лекарств. В декабре 2019 года между ЕАЭС и другими странами для Армении было достигнуто соглашение о продлении льгот на 900 товаров, которые должны были быть пересмотрены с 1 января 2020 года. Ожидаемый рост цен на эти продукты на 0-5-0-6% был нейтрализован ", - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра РА, в рамках борьбы с коронавирусом ЕС предоставит Армении в общей сложности около 96 миллионов евро, США - 1,7 миллиона долларов, Всемирный банк - 3 миллиона долларов в виде финансовой или материально-технической поддержки.

Пашинян сказал, что в связи с кризисом ряд международных организаций и стран-партнеров планируют увеличить объем финансовой помощи Армении.

«В частности, Международный валютный фонд планирует увеличить финансовую помощь Армении до 280 миллионов долларов. Между Федеративной Республикой Германия и Республикой Армения было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве, по которому Армении предоставляются гранты, техническая помощь и льготные кредиты, общий объем которых превышает 91 миллион евро», - заключил Пашинян.