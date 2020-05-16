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С 18 мая возобновят работу подразделения полиции, оказывающие услуги гражданам

С 18 мая возобновят работу подразделения полиции, оказывающие услуги гражданам

С 18 мая возобновится работа всех подразделений полиции, которые оказывают услуги гражданам.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении».

«Мы призываем граждан посещать отделения милиции с защитными средствами -  масками, и поддерживать социальное пространство. В то же время, из соображений  безопасности здоровья, мы рекомендуем, если это возможно, обращаться в полицейские подразделения в онлайн-режиме», - сообщили в полиции.


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БелТА


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