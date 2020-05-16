С 18 мая возобновят работу подразделения полиции, оказывающие услуги гражданам

С 18 мая возобновится работа всех подразделений полиции, которые оказывают услуги гражданам.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«Мы призываем граждан посещать отделения милиции с защитными средствами - масками, и поддерживать социальное пространство. В то же время, из соображений безопасности здоровья, мы рекомендуем, если это возможно, обращаться в полицейские подразделения в онлайн-режиме», - сообщили в полиции.