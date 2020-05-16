С момента объявления чрезвычайного положения в Армению вернулись около 23 тысяч граждан РА
По состоянию на 6 мая, после объявления чрезвычайного положения около 23 000 граждан Армении вернулись в Армению.
Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».
«После объявления чрезвычайного положения в Армении, на 6 мая, около 23 000 граждан Армении вернулись в Армению в условиях, когда прекратились многие авиаперевозки, многие компании перестали работать», - сказал Пашинян.
Премьер-министр РА сообщил, что в ближайшее время также запланированы полеты, и процесс возвращения граждан будет продолжен.
Пашинян поблагодарил отдельных лиц и диаспорские организации, которые поддерживают правительство в организации этого процесса.
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