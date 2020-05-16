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С момента объявления чрезвычайного положения в Армению вернулись около 23 тысяч граждан РА

С момента объявления чрезвычайного положения в Армению вернулись около 23 тысяч граждан РА

По состоянию на 6 мая,  после объявления чрезвычайного положения около 23 000 граждан Армении вернулись в Армению.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении».

«После объявления чрезвычайного положения в Армении, на  6 мая, около 23 000 граждан Армении вернулись в Армению в условиях, когда прекратились многие авиаперевозки, многие компании перестали работать», - сказал Пашинян.

Премьер-министр РА сообщил, что в ближайшее время также  запланированы полеты,   и процесс возвращения граждан будет продолжен.

Пашинян поблагодарил отдельных лиц и диаспорские организации, которые поддерживают правительство в организации этого процесса.


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БелТА


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