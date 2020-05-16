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В связи чрезвычайным положением кредитные каникулы предоставлены 500 тыс. лицам

В связи чрезвычайным положением кредитные каникулы предоставлены 500 тыс. лицам

В  связи чрезвычайным положением  банки и кредитные организации в Армении предоставили кредитные отпуска большинству заемщиков.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении».

«По состоянию на 15 мая,  485 тысяч физических и более 15 тысяч юридических лиц получили кредитный отпуск. 768,150 кредитов для физических лиц и 16,875 кредитов для юридических лиц были реконструированы», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра РА, заемщики, имеющие  финансовые трудности, получили возможность отложить погашение ипотечных кредитов на 6 месяцев.

«Речь идет о кредитах, предоставляемых в рамках программ «Национальная ипотечная компания» и «Квартиры для молодежи». Погашение основных сумм может быть отложено на срок до 6 месяцев, то есть до сентября включительно», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр РА добавил, что в результате законодательных изменений расчет штрафа за просроченные налоговые обязательства за каждый просроченный день после 20 апреля 2020 года будет рассчитан в размере 0,04% вместо 0,075%,  а порог для невыполненных налоговых обязательств с  500 000 драмов после 20апреля 2020 года будет составлять 1 миллион 500 тысяч драмов.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что мы приняли это не столько в качестве  антикризисной меры, сколько как налоговую политику, и это законодательное изменение  не будет прекращено после преодоления кризиса коронавируса», - сказал Пашинян.

 

 

 

 

 

 

 


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