В связи чрезвычайным положением кредитные каникулы предоставлены 500 тыс. лицам

В связи чрезвычайным положением банки и кредитные организации в Армении предоставили кредитные отпуска большинству заемщиков.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«По состоянию на 15 мая, 485 тысяч физических и более 15 тысяч юридических лиц получили кредитный отпуск. 768,150 кредитов для физических лиц и 16,875 кредитов для юридических лиц были реконструированы», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра РА, заемщики, имеющие финансовые трудности, получили возможность отложить погашение ипотечных кредитов на 6 месяцев.

«Речь идет о кредитах, предоставляемых в рамках программ «Национальная ипотечная компания» и «Квартиры для молодежи». Погашение основных сумм может быть отложено на срок до 6 месяцев, то есть до сентября включительно», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр РА добавил, что в результате законодательных изменений расчет штрафа за просроченные налоговые обязательства за каждый просроченный день после 20 апреля 2020 года будет рассчитан в размере 0,04% вместо 0,075%, а порог для невыполненных налоговых обязательств с 500 000 драмов после 20апреля 2020 года будет составлять 1 миллион 500 тысяч драмов.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что мы приняли это не столько в качестве антикризисной меры, сколько как налоговую политику, и это законодательное изменение не будет прекращено после преодоления кризиса коронавируса», - сказал Пашинян.