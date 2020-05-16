В рамках антикризисных мероприятий государство предоставило по 100 тыс. драмов 9475 беременным

В рамках антикризисных мер государство предоставило социальную помощь различным группам. В частности, по седьмой программе, государство предоставило поддержку в размере 100 тысяч драмов 9 475 беременным женщинам.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«По состоянию на 30 марта, беременные женщины, которые не имели работы, и чьи мужья также не имели работы, получили по 100 000 драмов - в рамках 7-го антикризисного мероприятия. По словам Пашиняна, этой программой воспользовались 9,475 женщин, распределено 921 миллион драмов.

По четвертому антикризисному мероприятию, родители, потерявшие работу в период 13-25 марта, получили 100 000 драмов на каждого ребенка в возрасте до 14 лет. В мероприятии приняли участие 2933 гражданина, было распределено 209 миллионов драмов. А в рамках 6-го антикризисного мероприятия, уволенные с 13 по 30 марта, не имеющие детей до 14 лет, получили 68 тысяч драмов поддержки. Программой воспользовались 7925 граждан, в рамках программы было распределено 539 миллионов драмов.

«По 9-му антикризисному мероприятию, семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет, где оба родителя не имеют зарегистрированной работы, получили по 26 500 драмов на каждого ребенка. Около 166 тысяч детей воспользовались этой программой, было распределено 4,4 миллиарда драмов », - сказал премьер-министр.

В соответствии с 13-й антикризисной мерой, семьи-бенефициары получили дополнительно 50 процентов ежемесячного пособия. Программой пользовались 84 тысячи 810 семей, было распределено 1,2 миллиарда драмов.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

С 18 мая в Армении будет полностью функционировать общественный транспорт.

Анна Григорян