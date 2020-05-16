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В Армении дороги проходимы, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков

В Армении дороги проходимы, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков

По положению на 08։45 часов  16 мая, на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

«Автодорога, ведущая к озеру Кари лич  Арагацотнского будет закрыта в течение неопределенного периода времени,  а автодорога, ведущая к крепости Амберд - труднопроходима.   

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после  интенсивных снегоочистительных работ  автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

 Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок», - говорится в  сообщении.

 

Лилит Демурян

 


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