В Армении дороги проходимы, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для грузовиков

По положению на 08։45 часов 16 мая, на территории Армении автодороги в основном проходимы.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

«Автодорога, ведущая к озеру Кари лич Арагацотнского будет закрыта в течение неопределенного периода времени, а автодорога, ведущая к крепости Амберд - труднопроходима.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, после интенсивных снегоочистительных работ автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей.

Одновременно сообщаем, что решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок», - говорится в сообщении.

Лилит Демурян