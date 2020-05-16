В рамках антикризисных мероприятий государства распределено 84.4 млрд драмов

В рамках антикризисных мер государство распределило 84,4 млрд драмов, которыми воспользовались 48 400 юридических и около 1,1 млн физических лиц.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

Прежде всего премьер-министр напомнил, что для нейтрализации ситуации с коронавирусом нового типа правительство утвердило 18 антикризисных мер, из которых 7 экономических и 11 социальных.

«На сегодняшний день в рамках антикризисных мер было распределено 84,4 млрд драмов, которыми воспользовались 48 400 юридических и около 1 млн 100 тыс. физических лиц». В рамках первой антикризисной меры правительство субсидировало процентные ставки по кредитам, приобретенным 513 субъектами хозяйствования, на сумму 31,7 млрд драмов. Часть, приобретенная для выплаты заработной платы и налогов, субсидирована полностью, то есть кредит предоставляется под 0%, доля расходов на сырье, оборудование, коммунальные услуги и питание субсидирована на 6-10%, то есть кредит предоставляется на 2-6%», - сказал Пашинян, отметив, что для погашения основной суммы кредита предусмотрен льготный период до 6 месяцев.

По второму антикризисному мероприятию правительство субсидировало процентные ставки по сельскохозяйственным кредитам на сумму 11,6 млрд драмов 8195 хозяйствующим субъектам и физическим лицам — кредит фактически доступен под 0%. Пашинян отметил, что, помимо этого правительство выделило банковской системе 6 млрд драмов — для обеспечения сельскохозяйственного кредитования.

«Поскольку у нас была кризисная ситуация, и банки усматривали больше рисков при кредитовании сельского хозяйства, мы предоставили банкам 6 миллиардов бюджетных средств, чтобы они могли предоставлять ссуды сельским жителям. В дальнейшем банки должны вернуть деньги правительству», - сказал Пашинян.

В рамках третьей антикризисной меры правительство субсидировало льготные кредиты (на сумму 8.3 млрд драмов) 744 хозяйствующим субъектам с годовым оборотом 24-500 млн драмов. Процентные ставки по кредитам составят 0% в первый год, 0% — во второй год, 12% — в третий год, и кредиты не будут погашаться в первые 6 месяцев. Пашинян напомнил, что по этой программе льготные кредиты предоставляются компаниям, у которых не было просроченных налоговых и кредитных обязательств в предыдущем периоде, то есть они были исключительно дисциплинированны и точно выполняли свои обязательства.

«И этим мы отдаем дань уважения этим компаниям», - сказал премьер-министр.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

С 18 мая в Армении будет полностью функционировать общественный транспорт.

Анна Григорян