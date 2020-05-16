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«Айастани Анрапетутюн»: Ценный труд

«Айастани Анрапетутюн»: Ценный труд

«Вышел в свет первый том работы картографа, географа Григора Бегларяна «Атлас Армянского мира и сопредельных регионов», в котором говорится о западных территориях нашей исторической родины. Он так и  называется - "Западная Армения".

Автор давно предпринял всестороннее картографирование исторической Армении. Он должен охватывать всю историческую Армению — от Каспийского   до Эгейского моря и от Кавказа до Персидского залива. Это территория  площадью около 781 тысяч кв/км. Григор Бегларян считает, что мировая цивилизация сначала сформировалась в Армянском нагорье, а затем распространилась на другие части света. А на что опирается ученый при защите этого тезиса? В конце концов, имеет эта точка зрения научную основу?

Ответ на этот вопрос прежде всего опирается на возможности, предоставляемые его профессией. К такому  выводу автор приходит, изучая топонимы и проецируя их на карту. Не только Армянское нагорье, но и вся Передняя  Азия, а также от Туркменистана  и Китая до  Испании переполнены  армянскими топонимами».

 

Полностью статью читайте  в сегодняшнем номере газеты.


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