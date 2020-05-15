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Сильная, основанная на любви и взаимном уважении семья - это самое важное: Пашинян

Сильная, основанная на любви и взаимном уважении семья - это самое важное: Пашинян

По случаю Международного дня семьи премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись на своей страничке в Facebook и опубликовал семейное фото. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр написал:

«Сильная, основанная на любви и взаимном уважении семья - это самое важное, независимо от того, являетесь ли вы бедным безработным, политическим преследуемым, политзаключенным, депутатом или главой государства. Я прошел все эти этапы, прохожу их, и связанные с ними нагрузки было бы невозможно перенести, если бы не моя семья. Сегодня Международный день семьи».


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