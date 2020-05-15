Прибыльное и экспортно ориентированное сельское хозяйство: совещание у премьер- министра

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы стратегического развития сельского хозяйства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в этом контексте специалисты Центрального банка представили проект создания инвестиционного фонда в сфере сельского хозяйства, возможности его применения, цели, шаги по внедрению механизмов развития сферы. Было отмечено, что проект разработан с учетом международного опыта. В проекте предлагаются меры, направленные на развитие отрасли, в том числе создание парка сельскохозяйственной техники, по принципу сотрудничества между государством и частным сектором.

Состоялось подробное обсуждение представленного проекта, были озвучены различные предложения и замечания.

Представители ЦБ также коснулись процесса предоставления сельскохозяйственных кредитов. Было доложено, что по состоянию на март текущего года объем предоставленных кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 20,3%, а в апреле текущего года по сравнению с началом 2020 года - на 4,6%.

Подводя итоги совещания, премьер-министр Пашинян поручил представить дорожную карту по формированию вышеупомянутого фонда, где будут более подробно описаны его цели, возможные ожидания в результате его деятельности. “Цель правительства - сделать сельское хозяйство прибыльным, экспортно ориентированным, высокотехнологичным и продуктивным”, - сказал Никол Пашинян, подчеркнув важность проведения обсуждений с достигшими успехов в этой области фермерами.