Работа паспортно-визового управления полиции Армении возобновится в полном объеме с 18 мая

Работа паспортно-визового управления и территориальных паспортных подразделений полиции Армении возобновится в полном объеме с 18 мая. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника Управления информации и по связям с общественностью полиции Республики Армения Эдгар Джаноян.

«В рабочие дни гражданам будут предоставляться услуги с 9:00 до 17:00, перерыв - с 14:00 до 15:00. Мы призываем граждан посещать паспортные отделы с защитными средствами - масками, и сохранять социальную дистанцию», - написал Джаноян.