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На КПП Верхний Ларс с российской стороны находятся около 35 граждан Армении

На КПП Верхний Ларс с российской стороны находятся около 35 граждан Армении

На данный момент на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс с российской стороны находятся около 35 граждан Республики Армения, которые желают вернуться в Армению на своих машинах. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону.

“Вновь отметим, что в результате распространения нового типа коронавируса в условиях объявленного грузинскими властями чрезвычайного положения в стране, российско-грузинская граница по-прежнему остается закрытой для иностранных граждан.

Учитывая вышеупомянутое обстоятельство, генеральное консульство Республики Армения в Ростове предложило организовать в ближайшее время возвращение граждан Армении рейсом Сочи-Ереван или Краснодар-Ереван, взяв на себя при этом расходы на перевозку женщин и детей. Также было предложено предоставить  гражданам Армении места для парковки автомобилей. Граждане Армении, находящиеся на контрольно-пропускном пункте, отказались от вышеупомянутого,  единственного в настоящее время варианта решения, требуя организовать возвращение в Армению исключительно на личных автомобилях.

Отметим, что граждане Армении смогут вернуться  из России в Армению наземным путем на своих личных автомобилях только после отмены решения Правительства Грузии об ограничении въезда иностранцев в страну”, - говорится в сообщении генконсульства.


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